Медведев назвал «термоядерное оружие» Ирана

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран охарактеризовал Ормузский пролив как «термоядерное оружие» Ирана в контексте противостояния угрозам со стороны США.

По словам Медведева, Иран сумел эффективно ответить на американские угрозы, не прибегая к ядерному оружию, — в качестве мощного инструмента давления он использовал контроль над Ормузским проливом. Политик прямо назвал этот пролив «термоядерным оружием» в арсенале страны.

Конфликт между Ираном и США привёл к серьёзному сокращению судоходства через Ормузский пролив. Поскольку этот маршрут — ключевой для поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа, его фактическое закрытие спровоцировало рост цен на топливо в большинстве государств.

Выступая на заседании клуба «Валдай», президент России Владимир Путин выразил надежду на возобновление свободного судоходства через пролив, а также на снятие санкций с Ирана.