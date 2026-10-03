Медведев рассказал, для чего Россия производит оружие

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран заявил, что российское вооружение в первую очередь направляется на достижение победы в специальной военной операции.

Медведев подчеркнул, что Россия ведёт боевые действия, участвует в специальной военной операции. По его словам, многие российские бойцы находятся на передовой, и выпускаемое вооружение используется для победы над врагом.

Политик уточнил, что как заместитель председателя Совета безопасности России он лично курирует данное направление.

Ранее Медведев перечислил условия урегулирования на Украине. Он говорил, что Киев должен вернуться к нейтральному и неядерному статусу, отказаться от националистического курса и признать российскими территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, это можно сделать дипломатическим путём, иначе Россия решит вопрос военным способом. Также Медведев называл реализуемой задачу вывести Донбасс и Новороссию на общероссийский уровень к 2032 году.

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