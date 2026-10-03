Медведев рассказал, как РФ помогла Ирану

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран рассказал, в чём заключалась поддержка России Ирану на фоне напряжённой ситуации вокруг страны.

По словам Медведева, помощь выражалась прежде всего в дипломатических усилиях, которые руководство Ирана высоко оценило. В ряде случаев Россия прямо блокировала резолюции Совета Безопасности ООН — те, что могли легализовать удары по Ирану со стороны международного сообщества. «Что это, если не прямая помощь?» — подчеркнул политик.

Так он ответил на вопрос о возможных ограничениях, не позволивших Москве оказать Ирану более непосредственную поддержку — помимо политической — в условиях агрессии со стороны США и Израиля.

Медведев также отдельно отметил характер отношений двух стран: Россия и Иран — стратегические партнёры, но их сотрудничество не предполагает создания военного блока.