Медведев рассказал о "самом страшном, что может случиться с Арменией"

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что считает "самым страшным" вариантом развития событий для Армении "ее превращение в новую Украину".

Медведев сказал, что арменское руководство правильным изменить вектор своего развития, и предположил, что данное решение "ни к чему хорошему" для Армении не приведет.

8 июня после завершения голосования в ходе выборов ЦИК Армении заявлял, что после подсчета 100 процентов бюллетеней у "Гражданского договора" 49,8 процента голосов, у "Сильной Армении" 23,3 процента, у "Армении" 9,9 процента. Партии "Процветающая Армения" не хватило около 60 голосов для преодоления проходного барьера в 4 процента. 11 и 12 июня результаты голосования по ряду участков объявили недействительными, но по окончательным итогам, опубликованным 14 июня, результаты партий существенно не изменились.

1 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Тогда армянский премьер заявил, что Ереван отдает себе отчет в несовместимости членства Армении в Европейском союзе и ЕАЭС.

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