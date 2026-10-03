Медведев: Россия и Иран обсуждают ещё одну атомную станцию

Медведев рассказал о переговорах по новым проектам атомной энергетики в Иране

Россия и Иран рассматривают возможность строительства новой атомной электростанции, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью иранскому Гостелерадио. Он уточнил, что обсуждение касается как крупного объекта, так и АЭС малой мощности.

Медведев отметил, что первый энергоблок АЭС «Бушер», созданный по российскому проекту, работает на полной мощности. По его словам, станция помогает Ирану снижать расход нефтяных ресурсов при производстве электроэнергии.

Зампред Совбеза подчеркнул, что на фоне успешной эксплуатации «Бушера» в повестке остаётся вопрос строительства ещё одной атомной станции. Параллельно обсуждается развитие малой атомной энергетики. Ранее «Росатом» и Организация по атомной энергии Ирана подписали меморандум о сотрудничестве в сооружении таких объектов.

Работы на площадке «Бушера» продолжаются: возводятся энергоблоки № 2 и 3. В сентябре «Росатом» увеличил число российских специалистов, задействованных в проекте, что ускоряет расширение станции.

По словам Медведева, взаимодействие в атомной сфере остаётся одним из ключевых направлений российско‑иранского партнёрства.

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