Медведев сказал, что с помощью платформы X доносит правду народам Запада

Зампред совбеза России Дмитрий Медведев сказал, что продолжает пользоваться платформой X, в прошлом известной как Twitter, поскольку с ее помощью стремится доносить правду жителям Европы.

"Кто скажет правду народам западных стран, <если Медведев уйдет из X>? А так они все-таки получают какую-то информацию, пусть даже дозированную", - сказал зампред Совбеза.

Медведев сказал, что что дорогой бензин и высокая инфляция в государствах ЕС стали, в том числе, следствием разрушения связей с РФ.

Также Медведев в в ходе интервью заявил, что запрет на использование русского языка на Украине находится "за рамками международного права и за гранью добра и зла".

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