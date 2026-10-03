Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема назвал выборы в России самыми успешными за всю историю, указав на недостижимость для Запада такого уровня народной поддержки. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По словам Мемы, выборы в России были демократическими. Он утверждает, что ни один западный лидер не может добиться такой поддержки со стороны своего народа.

Политик заявил о необходимости перестать изображать ЕС как «рай мировой демократии». По его мнению, следует признать, что демократия в Европе требует улучшений.

Мема также добавил, что свобода слова исчезает, а журналисты и интеллектуалы становятся мишенью, если говорят правду. Других примеров он не привел.

О реакции официальных лиц Финляндии или Евросоюза на заявление политика не сообщается. Партия «Альянс свободы» представлена в финском парламенте.

«Альянс свободы» — финская национально-консервативная партия, выступающая против дальнейшей интеграции в ЕС и ужесточения климатической политики. Партия критикует курс Хельсинки по ряду вопросов, включая санкции против России.

В ЕС неоднократно фиксировали споры вокруг свободы слова, в том числе из-за ограничений в соцсетях и давления на отдельные издания. Финляндия традиционно входит в число стран с высокими позициями в международных рейтингах свободы прессы.

Путин рассказал, как Украина попыталась сорвать выборы в России.

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