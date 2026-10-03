Мерц теряет Германию: поддержка тает на глазах

Только 15% немцев положительно оценивают работу канцлера Германии Фридриха Мерца, свидетельствуют результаты опроса института INSA по заказу газеты Bild. Доля недовольных выросла до 79%.

По сравнению с аналогичным опросом начала сентября уровень поддержки Мерца упал на 1 процентный пункт. Доля недовольных выросла на 2 п.п., еще 6% не определились.

Работу правительства ФРГ в целом положительно оценивают только 14% респондентов. Это на 3 п.п. меньше, чем в предыдущем замере.

Недовольны деятельностью кабмина 79% участников опроса, что на 1 п.п. больше. Еще 7% не смогли определиться с ответом.

Опрос проводился 1-2 октября, в нем участвовал 1001 человек. Другие данные исследования не приводятся.

INSA — один из ведущих социологических институтов Германии, регулярно публикующий рейтинги партий и политиков по заказу СМИ. Опросы INSA часто используются для оценки динамики общественного мнения перед выборами.

Мерц возглавил правительство Германии и неоднократно выступал с жесткими заявлениями в адрес России, а также поддерживал увеличение оборонных расходов. На фоне экономических трудностей и споров о бюджете рейтинги правящей коалиции снижаются.

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