МИД КНР прокомментировал участие Путина в саммите АТЭС

МИД КНР заявил, что Китай приветствует участие Путина в саммите АТЭС в ноябре

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай приветствует участие президента России Владимира Путина в саммите АТЭС.

Цзякунь сказал, что двусторонняя встреча между Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, которая может состояться в рамках саммита, позволит обеспечить стабильное развитие двусторонних отношений.

Китай готов совместно с Россией содействовать тому, чтобы "Год Китая" в рамках АТЭС увенчался плодотворными результатами, сказал Цзякунь.

Саммит состоится в Шэньчжэне в ноябре.

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