МИД КНР прокомментировал участие Путина в саммите АТЭС

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай приветствует участие президента России Владимира Путина в саммите АТЭС.
Цзякунь сказал, что двусторонняя встреча между Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, которая может состояться в рамках саммита, позволит обеспечить стабильное развитие двусторонних отношений.
Китай готов совместно с Россией содействовать тому, чтобы "Год Китая" в рамках АТЭС увенчался плодотворными результатами, сказал Цзякунь.
Саммит состоится в Шэньчжэне в ноябре.
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