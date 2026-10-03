Минобороны раскрыло подробности освобождения Доброполья

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что военнослужащие группировки освободили 49 зданий и ликвидировали свыше 15 украинских военнослужащих в городе Доброполье в ДНР.

По его словам, в Доброполье штурмовые группы 51-й общевойсковой армии наступали в северо-западной и центральной частях города, а штурмовые подразделения морской пехоты действовали в восточной части.

Савчук уточнил, что в течение суток было освобождено 49 зданий и уничтожено более 15 боевиков ВСУ.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ.