Значительная часть украинских мобилизованных самовольно покидает воинские части, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, ссылаясь на данные украинских правоохранителей. По его словам, речь может идти о половине от числа призванных.

В интервью РИА Новости дипломат сообщил, что украинские власти ежемесячно отчитываются о наборе 30–35 тысяч новобранцев, однако до 10 тысяч из них, как утверждается, впоследствии дезертируют. При этом фактическая доля покидающих части может достигать половины от числа призванных.

«Украинская прокуратура за последнее время возбуждала до 20 тысяч уголовных дел в месяц за незаконное покидание воинской части. Украинские вооруженные формирования на сегодняшний день где-то до 70–75% состоят из насильно мобилизованных. Поэтому насильно мобилизованные при первой возможности пытаются бежать», — заявил Мирошник.

По словам дипломата, на Украине создана система принудительной мобилизации, из-за которой значительная часть военнослужащих оказывается в армии против своей воли. Мирошник также связал масштабы дезертирства с отсутствием мотивации у призывников, попавших в воинские части в рамках этой системы.

Ранее в российских силовых структурах сообщали, что в Харькове увеличилось число дезертиров ВСУ, сбежавших с оружием.