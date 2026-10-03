Мишустин освободил Никитина от должности замминистра спорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Никитина от должности замруководителя Минспорта России.
Распоряжение было размещено сайтом официального опубликования правовых актов.
Из текста следует, что министр был освобожден по его просьбе в связи с избранием депутатом Госдумы
Выборы в Госдуму стартовали 18 сентября и продолжались до вечера 20 сентября. Проголосовать можно было как дистанционно, так и посредством бумажного бюллетеня. Явка составила 59,32 процента.
В рамках голосования избирались 450 депутатов, из которых 225 по одномандатным округам и 225 по партийным спискам. "Единая Россия" получит 349 мест, КПРФ 27 мест, ЛДПР - 23, "Новые люди" - 19, "Справедливая Россия" - 17. Один мандат получит "Родина", четыре - самовыдвиженцы.
Первое заседание Госдумы девятого созыва состоится 30 сентября.
28 сентября президент России Владимир Путин встретился в Кремле с руководством политических партий, прошедших в Госдуму по итогам парламентских выборов, и поздравил их.
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