Москва повторно предупредила посольства в Киеве об опасности

Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с повторным жестким предостережением для иностранных граждан и сотрудников дипломатических миссий, находящихся на территории Украины. В ведомстве подчеркнули, что из-за продолжающихся атак со стороны киевского режима Вооруженные Силы РФ продолжат наносить системные удары по объектам военного назначения.

«Вооружённые Силы Российской Федерации продолжат наносить массированные удары возмездия», — говорится в официальном заявлении министерства.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что аналогичные предупреждения уже озвучивались ранее — в частности, в мае текущего года заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным, а также в рамках вербальных нот. Кроме того, рекомендации воздержаться от поездок на Украину своим гражданам ранее давали власти США, Великобритании, государств Евросоюза, Швейцарии и Норвегии.

Несмотря на это, многие иностранные посольства продолжают функционировать, а официальные лица регулярно посещают украинскую столицу. В Москве констатируют, что подобные визиты связаны с осознанным риском для жизни.

«МИД России повторно предостерегает иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий, от пребывания на Украине и поездок на её территорию. Ответственность за возможные негативные последствия целиком и полностью лежит на тех, кто игнорирует это предупреждение», — подчеркивается в заявлении ведомства.

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