Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил неутешительные для Киева новости. Несмотря на недавние переговоры на высшем уровне, Европейский союз не сможет закрыть дефицит в 27 миллиардов долларов на оборону Украины. Украинское правительство смогло найти $7 млрд за счет жесткой экономии. Кроме этого, Киев и его западные кураторы надеются, что удастся найти еще около 12 миллиардов долларов. Но где взять недостающее пока непонятно.

«Оставшиеся средства являются критически необходимыми, и мы совместно с Министерством обороны работаем над поиском источника их покрытия. Еврокомиссия не сможет покрыть эту сумму из-за отсутствия у нее соответствующих инструментов в этом году», - объяснил украинский министр в своем сообщении в соцсетях.

При этом Марченко сообщил, что в целом на финансирование государственного бюджета Украина должна до конца года получить от партнеров 29,5 млрд долларов. Министр считает, что эти средства удастся привлечь при условии выполнения Украиной необходимых реформ.

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