Сербия продолжит проводить независимую внешнюю политику, отстаивать национальные интересы и сохранять традиционные дружеские отношения с Российской Федерацией. Об этом заявил ушедший в отставку с поста президента республики Александар Вучич во время выступления на предвыборном митинге.

«Мы продолжим проводить внешнюю политику так же, как делали это до сих пор. Путь в сторону Европы, но при этом с учетом защиты наших национальных интересов и не отказываясь от традиционной дружбы», — заявил Александар Вучич.

Политик особо подчеркнул принципиальную позицию Белграда на международной арене, отметив стойкость руководства перед лицом внешних вызовов.

«Мы единственная страна в Европе, не вводившая санкций против России. Небольшое государство, руководство которого нашло в себе твердость противостоять давлению», — отметил Александар Вучич.

Напомним, что в Сербии полным ходом идет подготовка к внеочередным парламентским выборам, которые назначены на 25 октября. Александар Вучич, досрочно сложивший с себя президентские полномочия, возглавит избирательный список правящей Сербской прогрессивной партии и претендует на пост премьер-министра. Основным оппонентом правящей силы на предстоящем голосовании выступает объединение «Студенческий список».