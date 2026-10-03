Согласно информации, предоставленной пресс-центрами группировок войск ВС РФ, украинские подразделения потеряли в течение суток порядка 1390 военнослужащих в зоне специальной военной операции.

По данным пресс-центров, потери ВСУ в зоне ответственности «Севера» составили свыше 265 военнослужащих, а «Запада» - более 200, тогда как от действий Южной группировки войск противник потерял свыше 175 солдат, группировки «Центр» - до 455, а в зоне ответственности группировок войск «Восток» и «Днепр» - более 265 и до 30 солдат соответственно.

Напомним, что ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что военнослужащие группировки освободили 49 зданий и ликвидировали свыше 15 украинских военнослужащих в городе Доброполье в ДНР.

Также ранее Министерство обороны России проинформировало, что российские военные нанесли удар по дата-центру RX-NAME в Николаеве, который использовался украинскими войсками. В ведомстве уточнили, что атака была проведена днём с помощью беспилотников, а сам центр обеспечивал обработку данных и хранение сайтов в интересах ВСУ. Кроме того, Минобороны России заявило, что российские войска атаковали сухогруз, который доставлял военное имущество в порт Одессы.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ.