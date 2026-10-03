NYT вскрыла тайную сделку: Россия и США делят нефть

США и Россия ведут переговоры, связанные с многомиллиардной сделкой по нефти, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. По данным издания, президент России Владимир Путин поднял этот вопрос на встрече со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле 5 сентября.

По информации газеты, переговоры администрации президента США Дональда Трампа с Россией о прекращении конфликта на Украине расширились. Теперь они включают нефтяную сделку.

Издание утверждает, что она принесет выгоду руководителям ближневосточных компаний, связанным с двумя главными американскими переговорщиками — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Других деталей этой связи не приводится.

По данным NYT, сделка связана с комплексом нефтяных месторождений, нефтеперерабатывающих заводов и автозаправочных станций по всему миру. Речь идет об активах, принадлежащих крупной российской компании.

О том, на каком этапе находятся переговоры и какие условия обсуждаются, не сообщается. Комментариев сторон в публикации не приводится.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер ранее участвовали в переговорах по ближневосточному урегулированию и контактам с рядом стран региона. Кушнер занимался сделками на Ближнем Востоке и после ухода из Белого дома.

Назван смысл вояжа Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев.

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