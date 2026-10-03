NYT заявила, что в трех штатах США лидируют кандидаты в сенат от демократов

Кандидаты в сенат США от Демократической партии, по данным New York Times, лидируют в трех из американских штатов, жители которых обычно поддерживают республиканцев.

Еще в двух таких штатах демократы получают существенную поддержку.

Опрос проводился исследовательским институтом при университете Сиены.

Основной этап голосования состоится 3 ноября. По итогам выборов будет определен состав палаты представителей и распределены 33 сенаторских должности. До выборов обе палаты конгресса контролирует Республиканская партия.

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