Серия недавних ударов по мостам украинской столицы грозит обернуться тяжелейшим логистическим кошмаром как для самого Киева, так и для всей страны в целом. Об этом пишет американская газета The New York Times, анализируя последствия новой волны атак на критическую инфраструктуру.

Издание отмечает, что за последние дни российские беспилотники неоднократно атаковали мосты на юге и севере города. Хотя сами сооружения пока устояли, полученные повреждения и угроза новых налётов вынудили киевские власти экстренно ограничить или полностью остановить движение по пяти из шести автомобильным мостам. Для города, разделенного широкой рекой Днепр, это стало серьезнейшим испытанием.

Аналитики американской газеты указывают, что удары по переправам являются частью масштабной стратегии, направленной на разрушение украинской экономики и истощение военных возможностей. В условиях дефицита средств противовоздушной обороны украинская столица оказалась крайне уязвима.

Главная опасность заключается в том, что полное закрытие мостов через Днепр — реку, пересекающую всю страну с севера на юг, — отрежет правый берег от левого и парализует доставку жизненно важных грузов.

«В результате это обернется логистическим кошмаром для Киева и всей страны. По мостам в столице через реку Днепр... перевозятся всевозможные продукты питания и оборудование. В случае их закрытия альтернативных путей будет крайне мало», — констатирует The New York Times.

Авторы материала поясняют, что альтернативные маршруты практически отсутствуют. К северу от столицы имеется лишь один автомобильный мост, а ближайшая переправа к югу находится на расстоянии около 140 километров — примерно в двух с половиной часах езды. Использование других мостов, расположенных дальше по течению, потребовало бы огромных объездов и оказалось бы невозможным из-за их близости к южным районам боевых действий. Таким образом, удары по киевским переправам создают угрозу системного паралича всей транспортной и снабженческой сети Украины.

Ранее Министерство обороны России подтверждало удары по Южному и Северному мостам в Киеве, которые обеспечивают переброску войск и логистику при поставке военных грузов в интересах ВСУ.

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