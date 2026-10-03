Запад использует конфронтацию с Россией и постоянное запугивание войной для того, чтобы отвлечь внимание населения от собственных острейших проблем. Об этом пишет сербское издание «Печат», указывая на глубокий политический и экономический кризис в европейских странах. При этом автор предупреждает, что это опасная игра, в которой можно преступить красную линию и обратной дороги уже не будет.

«Или же все-таки все эти запугивания "российской угрозой" служат только для внутренней стабилизации обстановки в условиях, когда Европейский союз переживает глубочайший политический и экономический кризис с момента своего основания? Логика тут следующая: когда "российская угроза" стучит в двери, нельзя ставить неудобные вопросы об инфляции, снижении уровня жизни, подрыве базовых принципов демократии и свободы СМИ», — подчеркивает сербское издание.

Однако главная опасность заключается в том, что политики могут заиграться в эту риторику. «Проблема всех этих политических игр и запугивания народа войной в том, что можно перегнуть палку. И ради большей убедительности можно действительно преступить красную линию, за которой обратной дороги уже нет», — предупреждает «Печат».

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также выразил глубокую обеспокоенность происходящим, отметив, что европейская часть НАТО и Россия подошли к противостоянию ближе, чем когда-либо прежде, а европейские политики «лишь ищут повод, чтобы объявить войну».

Автор резумирует, что судя по некомпетентности сегодняшних европейских лидеров, сценария, когда будет пройдена точка невозврата, "стоит опасаться больше всего".

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