«Оплеуха для Зеленского»: Почему Сеул сделал ставку на «человека Путина»?

Окажется ли оскорбление, нанесенное киевской командой президенту Ли Чжэ Мёну, достаточно сильным, чтобы оказать серьезное и продолжительное влияние на внешнюю политику Южной Кореи, пока эксперты сказать не берутся. Но наверняка уже можно утверждать, что происходившее вчера в Сеуле не было похоже на политическую постановку. Отчаявшись получить как минимум извинения за клевету, президент РК пригрозил, что, если его требования к Киеву вновь не вызовут подобающей реакции, «будут предприняты дополнительные меры». И угроза оказалась вовсе не пустой.

Видимо после того, как адекватного ответа не последовало, было объявлено о назначении на должность «специального советника президента по миру и дипломатии» человека-символа — депутата парламента Сон Ён Гиля. Для Южной Кореи помимо прочего он является символом результативного развития партнерских отношений с Россией, при этом он лично знаком с Владимиром Путиным и бывал в Москве. И даже если это назначение было призвано лишь только обозначить обещанные «дополнительные меры», яснее знак придумать было сложно.

О том, чем могла бы закончиться история с обнародованием Киевом факта передачи Южной Корее захваченных военнослужащих КНДР, скандалом и знаковым назначением, МК спросил у Александра Жебина, ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии РАН.

- Это назначение, это лёгкий щелчок по носу Зеленскому, или вслед за этим действием можно ожидать и чего-то более серьёзного, скажем, коррекции внешнеполитических подходов, установления менее формальных контактов с Москвой?

- Это, конечно, скорее позитивный знак для российско-корейских отношений. Дело в том, что Сон Ён Гиль — это человек, который занимался связями с Россией, был мэром Инчхона, и способствовал установке там памятника «Варягу» и так далее.

Его назначение, безусловно, связано с тем скандалом, который произошёл между Киевом и Сеулом по поводу двух северокорейцев, которые недавно были переданы Киевом Южной Корее.

Там дело было в том, что, по словам южнокорейских представителей, об этом не надо было сообщать публично, тема очень деликатная. Эти люди по законам войны должны были быть возвращены на родину, то есть в КНДР. Но их отдали южанам на основании тех законов, которые есть у южан, но которые не соответствуют международному праву. Это, конечно, не лезет ни в какие ворота с точки зрения международного права, Устава ООН и так далее. И когда Киев сообщил о передаче на сессии Генеральной Ассамблеи, южнокорейцы сказали, что мы вообще-то договаривались, что об этом не будет сообщаться, и очень обиделись. И тут пошло, так сказать, слово за слово, и стороны начали обвинять друг друга во лжи.

И этот шаг президента РК, это, можно сказать, ответная оплеуха Киеву со стороны Сеула: ну, значит, тогда вы получите такого деятеля, который явно настроен на восстановление и развитие связей с Россией, который этим занимался многие годы. Это такая реакция в принципе на поступок киевских властей — очень глупый и непродуманный.

Он просто позволил южнокорейцам, которые отнюдь не горели желанием втягиваться в этот конфликт, куда их толкают западники, занять более независимую жёсткую позицию и совершить такие шаги. Это не война Южной Кореи, а шаг Киева только ухудшал отношения южан и с Россией, и с Северной Кореей. Я вообще как специалист, который долго занимается страной, считаю, что лучше всего было бы для Сеула передать этих двух северокорейцев Пхеньяну.

Такая практика между двумя странами, КНДР и РК, существовала. Бывало, что рыбаки и другие люди случайно, в силу шторма на море, других обстоятельств оказывались на юге. И южане то же самое, по разным обстоятельствам, помимо их воли оказывались на Севере. И стороны возвращали таких людей, если они хотели вернуться. В общем такие случаи были, и не единичные.

И в принципе, если бы Юг действительно хотел улучшить отношения с Севером, он бы пошёл по этому пути. Может быть, то, что сейчас произошло, это какой-то знак в этом направлении. Если бы это было сделано, мне кажется, это было бы очень полезно для оздоровления обстановки и отношений между КНДР и Республикой Корея и вообще в целом для ситуации на полуострове. Хочется надеяться, что хватит мудрости у нынешнего президента, человека опытного, чтобы понять: раз он последние месяцы активно выступает за то, чтобы как-то наладить отношения, это прекрасный повод. Но нужно сделать и практический шаг, который подтвердит его намерения.

- События показали, как все не просто. Сначала президент РК высказался в адрес Зеленского и пообещал дать ответ. После этого последовало назначение, о котором мы говорим. Одновременно Ли Чжэ Мён обратился к Пхеньяну с предложением наладить отношения, но был вынужден упомянуть и скандал с недоказанным обвинением в адрес КНДР, будто она виновата в размещении мины в демилитаризованной зоне. Он призвал все забыть, но из Пхеньяна ему тут же вполне сдержанно напомнили, что в таких обстоятельствах говорить о нормализации преждевременно — как минимум шлейф от скандала слишком велик…

- Я думаю, что шлейф этот как раз не очень большой. Это раздуто немножко. Там такое происходит периодически. Демилитаризованная зона — это полоса в 4 км шириной. Посередине идёт военно-демаркационная линия. Зона демилитаризованная, но исторически там очень много минных полей. Это регион, где часто случаются тайфуны сильнейшие ливни, всё размывает, вымывает. И эти мины иногда оказываются в местах, где вообще и представить невозможно. За этим надо очень тщательно следить, и не всегда это удаётся. Были такие случаи, и, к сожалению, там страдали люди: мина оказывалась совсем не в тех местах, где она устанавливалась, где была обозначена на карте. Сейчас примерно то же. Ну, и значение этого события — это для Кореи не экстраординарная вещь. Иногда об этом молчат в силу каких-то причин, но иногда пытаются использовать для каких-то конъюнктурных, сиюминутных политических целях. И, если кто-то, какие-то круги хотят придать этому значение, ну, это может быть. Но, на мой вз