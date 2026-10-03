Оппозиция в Венгрии попросила ЕК дать оценку действиям кабмина Мадьяра

Депутаты Европарламента от двух оппозиционных партий Венгрии обратились к Европейской комиссии с просьбой дать оценку действиям правительства страны под руководством премьер-министра Петера Мадьяра.

Две партии распространили заявление, в которых говорится, что в Венгии принимаются персонифицированные законы, имеющие обратную силу, а также смещаются независимые чиновники и проводятся показательные судебные процессы в отношении оппозиционных политиков.

Действия правительства, как утверждают авторы заявления, "служат цели построения авторитарного режима".

По итогам выборов, состоявшихся в Венгрии в апреле, партия Мадьяра "Тиса" получила 141 место, а альянс "Фидес-Христианско-демократическая народная партия" предыдущего премьер-министра Виктора Орбана - 52 места.

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