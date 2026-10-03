«Орал на шефа»: повар Елисейского дворца уволился после ссор с Макроном

Шеф-повар Елисейского дворца Гийом Гомес, который проработал на президентской кухне 25 лет, уволился в 2021 году после скандалов с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Об этом стало известно из книги журналиста Флориана Тардифа «(Почти) идеальная пара», с текстом которой ознакомился aif.ru.

Как пишет Тардиф, с годами Макрон все больше следил за тем, чем питается, но не ограничивал себя в употреблении алкогольных напитков.

«Он предпочитает маленькие порции большим, избегает сыра, но пьет по-прежнему много», — приводит автор слова бывшего министра.

Основной причиной конфликта, однако, стало не соблюдение диеты, а использование Гомесом блюд классической французской кухни.

«Он орал на своего шефа Гийома Гомеса, который подавал ему только блюда под французским соусом. Терпение шефа не выдержит. Уход последует в 2021 году, после двадцати пяти лет службы на кухнях Елисейского дворца», — пишет Тардиф.

Карьера Гомеса в Елисейском дворце охватила периоды президентства Жака Ширака, Николя Саркози, Франсуа Олланда и Эмманюэля Макрона. Проработав при четырех главах государства, он покинул свой пост в начале срока пятого президента.

Кроме того, в книге приводятся детали рациона Макрона. К примеру, завтрак, который ему обычно готовит супруга Брижит, включает в себя два апельсина с лимоном, киви, чай с лимоном, хлопья и творог. На ужин французский лидер съедает крем-суп или омлет с беконом, особенно если готовит первая леди.

Ранее во Франции призвали защищаться от Макрона.

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