От ЕС потребовали остановить предоставление убежища во время массовых миграционных потоков

Греция призвала ЕС разрешить государствам-членам временно приостанавливать приём заявлений об убежище в периоды массовой миграции. Предложение, представленное на встрече министров внутренних дел в Люксембурге, поддержали Нидерланды. Кроме того, Афины и Гаага предлагают рассматривать массовые прибытия как проблему пограничного контроля, а не убежища, ссылаясь на летний наплыв в Сеуту.

Греция призвала Европейский союз дать полномочия государствам-членам временно приостанавливать подачу заявлений о предоставлении убежища в периоды массовой миграции, утверждая, что действующие правила не могут справиться с чрезвычайными ситуациями, такими как всплеск в испанском североафриканском анклаве Сеута летом 2026. Это предложение было представлено на встрече министров внутренних дел ЕС в Люксембурге во время заседания Совета по юстиции и внутренним делам и, как представляется, получило поддержку некоторых государств-членов. Министр миграции Греции Танос Плеврис заявил, что миграционный пакт ЕС, вступивший в силу в июне, улучшил способность блока управлять миграционными потоками, но продвинулся недостаточно далеко: «В таких случаях необходимо усилить пограничный контроль и приостановить предоставление убежища». Министр миграции Нидерландов Барт ван ден Бринк поддержал этот подход, заявив, что массовые прибытия, подобные тем, что произошли в Сеуте, следует «рассматривать как проблему пограничного контроля, а не как проблему предоставления убежища».

По оценкам Испании, в конце июля в Сеуту въехало более 72 тысяч мигрантов. Хотя большинство из них с тех пор вернулись, около 10 тысяч остаются, что усиливает призывы в некоторых европейских столицах к более жёсткому подходу.

Антииммиграционные настроения остаются мощной политической силой по всей Европе с тех пор, как в 2015 году в Евросоюз прибыло более миллиона человек, многие из которых были сирийцами, спасающимися от войны. Приток мигрантов усилил поддержку националистических и ультраправых партий и подтолкнул правительства многих стран к ужесточению миграционной политики, основанной на пограничном контроле, сдерживании и возвращении. Число нелегальных мигрантов в этом году сократилось на 35 процентов, в то время как число возвращающихся выросло примерно на 8 процента в первой половине года. Несколько государств-членов ЕС утверждают, что, хотя миграционный пакт помог сократить число прибывающих, в нём по-прежнему отсутствуют достаточные инструменты для реагирования на крупномасштабные чрезвычайные ситуации, несмотря на наличие механизмов, предназначенных для таких ситуаций.

Предложение Плевриса поступило после того, как председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия представит чрезвычайные рамки, позволяющие государствам-членам реагировать на внезапные массовые прибытия мигрантов. Комиссар ЕС по миграции Магнус Бруннер заявил, что международное право всё равно необходимо соблюдать: «Европе нужны средства для постоянной защиты своих границ. Когда против нас организуются передвижения и используется оружие, это не просто проблема миграции, это проблема безопасности… Конечно, мы всегда будем соблюдать основные права и ценности».

Ранее министры также одобрили новый регламент о возвращении беженцев, позволяющий государствам-членам ЕС создавать центры временного содержания за пределами Евросоюза. Два депутата Европарламента сообщили, что Руанда провела предварительные переговоры с некоторыми странами ЕС о размещении такого центра, сославшись на обсуждения с официальными лицами Руанды.