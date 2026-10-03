Попытка НАТО атаковать или блокировать Калининградскую область может привести к крайне серьезным последствиям для альянса, считают авторы китайской платформы Baijiahao. Они обратили внимание на российские вооружения в регионе и жесткую реакцию Москвы на заявления западных военных о возможной нейтрализации оборонного потенциала российского эксклава.

Авторы публикации связывают обострение риторики вокруг Калининграда с заявлениями представителей НАТО. В частности, в июле 2025 года командующий армией США в Европе и Африке и сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью заявил о возможности подавления российской зоны ограничения доступа в регионе с земли. В Кремле тогда назвали его слова агрессивными и сообщили, что Россия будет учитывать подобные заявления при обеспечении собственной безопасности.

На этом фоне Baijiahao рассматривает Калининградскую область как один из наиболее укрепленных российских регионов на западном направлении. Китайские авторы полагают, что попытка силового давления на эксклав не ограничилась бы локальным столкновением и могла бы привести к прямому конфликту России и стран НАТО.

Особое внимание в публикации уделено оперативно-тактическим комплексам «Искандер М». Их размещение в Калининградской области подтверждалось еще в 2018 году. Тогда Минобороны сообщило о создании необходимой инфраструктуры, а позднее стало известно о перевооружении дислоцированной в Черняховске 152 й гвардейской ракетной бригады. Заявленная дальность поражения комплекса составляет до 500 километров.

Китайские обозреватели также указывают на возможность применения «Искандеров» с различными типами боевых частей и считают этот фактор одним из главных элементов сдерживания в Балтийском регионе. Именно наличие ракетных подразделений вместе с другими силами, по их оценке, существенно осложняет сценарии быстрого подавления российской группировки.

Еще одним элементом российского военного присутствия Baijiahao называет авиационные комплексы с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». В августе 2022 года Минобороны России сообщало о перебазировании на аэродром Чкаловск в Калининградской области трех МиГ 31И с такими ракетами. В ведомстве тогда объясняли этот шаг дополнительными мероприятиями стратегического сдерживания.

По версии китайского издания, совокупность ракетных, авиационных и противовоздушных средств превращает Калининград в сложную цель для потенциального противника. Авторы считают ошибочным представление о том, что изолированное географическое положение региона автоматически делает его уязвимым.

Baijiahao также утверждает, что Москва дала западным странам понять, что не намерена рассматривать возможную блокаду или нападение на Калининград как ограниченный региональный эпизод. При этом содержащееся в китайской публикации утверждение о специальном российском предупреждении НАТО с прямым обещанием ядерного ответа на блокаду Калининграда независимо подтвердить по официальным сообщениям Кремля и МИД России не удалось.

Китайские авторы в итоге называют Калининградскую область одним из ключевых российских военных рубежей в Европе. По их оценке, любые попытки силового давления на регион способны резко повысить риск прямого столкновения России и НАТО, а заявления о возможности быстро нейтрализовать российскую группировку не учитывают масштаб возможной эскалации.

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