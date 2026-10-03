«Ответить любыми способами»: Зеленский приказал усилить атаки на НПЗ России

Зеленский: Украина усилит удары по российским НПЗ в ответ на удары по мостам

Украина намерена увеличить количество ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам в ответ на новую тактику Москвы. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters, комментируя массированные обстрелы украинской столицы и объектов критической инфраструктуры, в том числе мостов.

«Мы должны ответить любыми возможными способами. На их атаки на нашу энергетику мы должны ответить на их энергетику. В первую очередь, нефтеперерабатывающим компаниям», — заявил Зеленский, пообещав не бить по гражданским объектам.

По словам главы украинского режима, украинская разведка якобы располагает документами о планах России принудить жителей Киева и других городов покинуть свои дома.

Ситуация в украинской столице резко обострилась на фоне недавней серии ударов. За последние дни российские беспилотники атаковали Южный и Северный мосты через реку Днепр, соединяющие левый и правый берега Киева. Повреждения переправ и последовавшее за ними перекрытие движения парализовали транспортную систему города. Украинские СМИ сообщали, что многие люди начали покидать Киев.

В свою очередь Министерство иностранных дел России выпустило повторное предупреждение для иностранных граждан и дипломатических миссий, настоятельно призвав их покинуть Киев. В российском ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы РФ продолжат наносить системные удары по военным и критическим объектам на Украине в качестве ответа на продолжающиеся атаки ВСУ.

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