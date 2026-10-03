Пекин и Вашингтон схлестнулись за то, что важнее нефти

Нынешнее соперничество США и Китая за глобальное торговое, технологическое и геополитическое влияние напоминает «Большую игру» — борьбу Британской и Российской империй за влияние в Азии в XIX веке, пишет обозреватель Financial Times Рана Форухар. По ее оценке, противостояние может растянуться на десятилетия.

Форухар отмечает, что торговые уступки и договоренности лидеров двух стран не устраняют стратегических противоречий. По ее мнению, отсутствие значимых новостей по итогам саммита означает, что решения противостояния пока не видно.

Саммит Дональда Трампа и Си Цзиньпина прошел с 22 по 24 сентября в Вашингтоне. Автор считает, что Вашингтон выступает в роли сложившейся ведущей державы, а Пекин стремится изменить мировой порядок.

Одним из преимуществ Китая названы позиции в коммерческом судоходстве и судостроении. Пекин расширяет присутствие в портах за пределами страны: в порту Чанкай в Перу ему принадлежит 60%, а почти половина ведущих контейнерных портов вне КНР имеет китайское участие в собственности или управлении.

Еще одной зоной соперничества стала Арктика с ее запасами газа, полезных ископаемых и новыми маршрутами. США развивают ледокольный флот совместно с Финляндией, а Китай использует Северный морской путь вдоль российского побережья.

Конкуренция распространяется и на цифровую инфраструктуру. Форухар сравнивает борьбу за ИИ и финансовые системы с контролем над телеграфными коммуникациями в XIX веке. Китай продвигает собственные ИИ-модели, США сохраняют преимущества благодаря роли доллара.

В сентябре Вашингтон и Пекин договорились продлить торговое перемирие до 10 января 2027 года, сообщал министр финансов США Скотт Бессент.

Рубио заявил, что Пекин является главным вызовом для США.

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