Пхеньян бросил Гутерришу в лицо обвинение в предательстве

МИД КНДР обвинил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в политизации темы прав человека и поддержке позиции США и западных стран, сообщило агентство ЦТАК. Поводом стал доклад генсека о ситуации с правами человека в КНДР для 81-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили о презрении к действиям враждебных сил, которые, по его версии, искажают положение с правами человека в суверенном государстве. Там также осудили присоединение к этому Гутерриша.

В Пхеньяне раскритиковали существующую в ООН практику подготовки докладов по отдельным странам и институт специального докладчика. По мнению МИД, такие механизмы применяются избирательно и не соответствуют принципам беспристрастности организации.

Отдельные претензии адресованы лично Гутерришу. Ведомство утверждает, что за время его пребывания на посту ООН превратилась в неравноправную и недемократическую организацию, представляющую интересы отдельных государств и групп.

В КНДР предупредили, что не намерены мириться с продолжением такой практики при следующем генеральном секретаре ООН. Там подчеркнули, что для Пхеньяна права человека — это государственный суверенитет.

КНДР традиционно отвергает критику со стороны ООН и западных стран по правам человека, называя ее политизированной. Пхеньян не признает институт спецдокладчика по ситуации с правами человека в стране и не допускает его представителей на свою территорию.

Гутерриш занимает пост генерального секретаря ООН с 2017 года. Доклады по правам человека в отдельных странах готовятся по мандатам правозащитных механизмов организации и рассматриваются в том числе на Генеральной Ассамблее.

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