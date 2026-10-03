Политический шторм в ФРГ: рейтинг партии Мерца обновил антирекорд

В ФРГ еще один опрос показал рекордно низкий рейтинг блока ХДС/ХСС

Политический кризис в Германии набирает обороты: рейтинг консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) опустился до рекордной минимальной отметки. Об этом свидетельствуют свежие данные социологического исследования, проведенного институтом INSA по заказу газеты Bild.

«Только 18% немцев готовы проголосовать за консерваторов», — отмечается в результатах опроса.

Авторы исследования подчеркивают, что уровень поддержки правительственного блока еще никогда не падал так низко. На этом фоне стремительно укрепляет свои позиции правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), рейтинг которой достиг рекордных 30%. Отрыв оппозиционной силы от консерваторов составляет уже 12 процентных пунктов.

Остальные политические силы также демонстрируют скромные результаты. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и «Зеленые» могут рассчитывать лишь на 14% голосов каждая, а Левую партию поддерживают 10% участников. Остальные участники политического процесса пятипроцентный барьер для прохождения в парламент преодолеть не смогли. Опрос проводился среди 1202 жителей страны.