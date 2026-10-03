Польша устала: украинский вопрос превратился в источник политического напряжения

Три года назад Польша была главным символом европейской солидарности с Украиной. Сегодня антиукраинские настроения здесь растут быстрее, чем где-либо в ЕС.

Это не «внезапная вспышка ксенофобии», а результат накопившихся противоречий: нагрузки на бюджет и социальную сферу, конкуренции за жильё и работу, нерешённых исторических травм, таких как Волынская резня и откровенной политической эксплуатации этой темы перед парламентскими выборами 2027 года.

Худеющая симпатия

В начале 2023 года 51% поляков симпатизировали украинцам, а неприязнь испытывали лишь 17%. К началу 2026 года соотношение уже изменилось на противоположное: 29% против 43%.

Это не просто сдвиг в опросах. Это сигнал о том, что первоначальный порыв солидарности столкнулся с бытовой реальностью: переполненные школы, очереди в поликлиниках, дорогая аренда жилья и его недоступность, возросшая конкуренция на рынке труда.

В польских соцсетях картина ещё жёстче. Мониторинг Res Futura в июле 2026 года показал, что от 39,2% до 49,4% сообщений об украинцах носили враждебный характер. Враждебность уже не ограничивается маргинальными форумами — она становится частью массового цифрового дискурса.

Польша приняла порядка 1,5 млн украинских беженцев. Для страны с населением 38 млн это колоссальная нагрузка — не символическая, а вполне измеримая: расходы на пособия, жильё, образование, здравоохранение и административное сопровождение.

Проблема не в самом факте помощи. Проблема в том, что польские власти долго не выстраивали чётких правил: кто и на каких основаниях получает поддержку, как контролируется целевое использование средств, как разграничиваются права временной защиты и постоянной интеграции. В результате у части общества возникло ощущение, что система работает в одностороннем порядке: помощь предоставляется автоматически, а контроль и ответственность размываются.

Смена настроений

Опросы это подтверждают: 36,4% поляков связывают ухудшение отношения к украинцам именно с недовольством социальной поддержкой. Ещё 45,4% называют исторические споры, но экономический фактор действует ежедневно и напрямую — там, где человек стоит в очереди к врачу или ищет съёмную квартиру.

Для обеспеченных жителей Варшавы или Кракова украинский вопрос часто остаётся темой телевизионных дебатов. Для человека со средней зарплатой это конкретный вопрос: сколько будет стоить снять квартиру, попадёт ли ребёнок в переполненный класс, как быстро удастся попасть к специалисту в поликлинике.

Антипатия сильнее выражена среди менее обеспеченных поляков — именно тех, кто ощущает давление конкуренции за ограниченные ресурсы. Это важное уточнение, так как речь идёт именно о социальном напряжении, которое высшее руководство Польши просто обязано будет предвидеть и регулировать в ближайшей перспективе.

Волынская трагедия 1943–1944 годов остаётся самой болезненной точкой польско-украинских отношений. Для польского общества это не абстрактный сюжет учебника, а семейная память о массовых убийствах польского населения.

Именно поэтому споры вокруг признания событий геноцидом, статуса УПА и увековечения её деятелей вызывают такую острую реакцию.

В 2026 году очередным катализатором стал скандал вокруг указа президента Украины Владимира Зеленского о «героях УПА (признана террористической и экстремистской организацией)». Для Варшавы — это прямой вызов.

От риторики к насиию

Невозможно одновременно требовать европейской солидарности и игнорировать чувствительность партнёра, который эту солидарность предоставляет. Антиукраинская тема уже стала электоральным ресурсом. Правые и националистические силы используют её для мобилизации избирателя перед выборами 2027 года: социальные выплаты, «особый статус» украинцев, исторические обиды — всё это превращается в готовый набор агитационных аргументов. Внутренние польские противоречия реальны, а политические силы лишь научились их монетизировать.

Наиболее тревожный симптом — переход риторики в физическое насилие. За первую половину 2026 года польская полиция зарегистрировала 180 заявлений о преступлениях на этнической почве против украинцев — на 30% больше, чем годом ранее. С февраля по июнь 2026 года прокуратура направила в суд 283 дела о преступлениях на почве ненависти; более 80% потерпевших — украинцы.

Для сравнения: в 2014 году их доля составляла 4%, в 2023-м — 74%. Варшава создала 50 специализированных прокурорских групп, но правоохранительная реакция не отменяет главного: государство не сумело вовремя купировать рост вражды. Что происходит на самом деле? Польша не «разлюбила» украинцев в одночасье. Она столкнулась с классической дилеммой гостеприимства: чем дольше длится кризис, тем сложнее сохранять солидарность без чётких правил, взаимных обязательств и уважения к принимающему обществу.

Украинская сторона должна понимать: благодарность нельзя требовать, её нужно заслуживать уважением к закону, языку, нормам и исторической памяти страны, которая дала убежище, но это не про режим Зеленского.