Польские ВВС получили на дежурство 12 самолетов FA-50GF

В Польше на боевое дежурство заступили легкие боевые самолеты FA-50GF, произведенные в Южной Корее. Эти машины будут задействованы для защиты восточных границ. Сообщение об этом 3 октября сделал глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш.

Министр отметил в соцсети, что самолеты изначально закупались без вооружения, однако его удалось получить, что позволяет использовать их для обороны.

Сейчас на вооружении польских ВВС находится 12 таких машин. Журнал Polska Zbrojna, подведомственный министерству, указывает, что характеристики FA-50GF позволяют использовать их для перехвата беспилотников.

Эти южнокорейские самолеты имеют современную авионику, радар управления огнем и 20-миллиметровую пушку. Они совместимы с ракетами «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder и «воздух-земля» AGM-65 Maverick.

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