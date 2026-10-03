Понтоны и дамбы: в Киеве срочно строят переправы вместо мостов

В Киеве со следующей недели начнется экстренное строительство резервных переправ через реку Днепр на случай повреждения основных городских мостов. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Общественное" сообщил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник.

«Неотложные решения — это дамба и понтонная переправа, которые быстро строятся… Эта работа уже начата», — заявил министр.

Необходимость срочного возведения альтернативных путей сообщения возникла после серии недавних ударов по Южному и Северному мостам. По словам министра, локации для новых объектов уже определены, а к работам привлечены профильные ведомства, военные и городские власти. Планируется, что строительство насыпных дамб и понтонных переправ займет до трех месяцев, а их пропускная способность составит как минимум половину от показателей существующих мостов, через которые ежедневно проходят порядка 600 тысяч автомобилей.

В качестве долгосрочной перспективы профильное ведомство также рассматривает возведение быстровозводимых бетонных конструкций и строительство туннеля под Днепром. Поскольку реализация таких масштабных проектов потребует колоссальных затрат, достигающих десятков или сотен миллиардов гривен, украинское руководство рассчитывает на привлечение международного финансирования.

Читайте материал: "«Обернется кошмаром»: в США заговорили о крахе Украины из-за мостов"