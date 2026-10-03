Посольство РФ направило Индии вербальные ноты из-за ареста танкера

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что посольство РФ передало в Министерство иностранных дел Индии шесть вербальных нот — они касаются ситуации с экипажем танкера, арестованного индийскими властями. Среди членов экипажа есть граждане России.

Захарова также отметила, что российские дипломаты ведут работу с местными портовыми властями — в частности, обсуждают вопрос замены экипажа судна.

Ранее дипломат подтвердила, что 20 граждан России продолжают оставаться на борту коммерческого судна, которое находится под арестом у берегов Индии.

Танкер под флагом Камеруна был задержан властями Индии в мае. Причиной стал коммерческий спор из-за задолженности судовладельца перед индийским поставщиком топлива.