Дипломатическое представительство Российской Федерации в Канберре официально предупредило, что Москва задействует все доступные законные инструменты для защиты своих интересов, если австралийская сторона предпримет попытку незаконного изъятия российских активов. В интервью изданию «Известия» сотрудники посольства подчеркнули, что в случае реализации подобных планов государство даст адекватный ответ.

Сотрудники российского посольства особо отметили, что любые попытки незаконного изъятия суверенных активов Российской Федерации будут рассматриваться исключительно как неправомерное присвоение государственной собственности, что фактически является открытым грабежом.

После начала российской специальной военной операции на Украине государства Евросоюза и страны «Большой семерки» приняли решение о заморозке почти половины валютных резервов России, общая сумма которых оценивается примерно в 300 миллиардов евро. Основная часть этих средств — около 200 миллиардов евро — находится на территории ЕС, преимущественно на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear. В настоящее время в европейских структурах активно обсуждаются различные варианты использования этих заблокированных средств для финансирования восстановления Украины.

В Кремле ранее заявляли, что принятие решений о конфискации активов станет очередным шагом к полному попранию всех существующих правил и норм международного права. В Министерстве иностранных дел России действия Евросоюза называли воровством, указывая на то, что Брюссель нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы Российской Федерации.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подтвердил, что Россия предпримет ответные шаги в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. Министр иностранных дел добавил, что у Москвы также имеется возможность не возвращать те средства, которые западные государства держали в России и которые были заблокированы в ответ на арест российских государственных резервов. По его словам, не вызывает сомнений, что действия сторон в этом вопросе будут носить взаимный характер.

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