Президент Бразилии назвал себя единственным препятствием на пути фашизма

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что он – единственное препятствие на пути возвращения к власти ультраправых “фашистов”, возглавив массовый митинг на улицах Рио-де-Жанейро в преддверии решающих воскресных президентских выборов. Выступая накануне демонстрации, 80-летний левый политики заявил, что решил баллотироваться на исторический четвертый срок, поскольку считал, что только он может помешать семье своего ультраправого соперника Флавио Болсонару вернуться к власти: “Если бы я не противостоял этим фашистам, они бы легко выиграли еще одни выборы. Я тот, кто стоит у них на пути. Либо я, либо это варварство”. “Ни один гринго и пальцем не тронет Бразилию”, - пообещал Лула, намекая на заявления о том, что администрация Дональда Трампа стремится склонить голосование в пользу Болсонару с помощью кампании экономического и дипломатического давления. Соцопросы в преддверии выборов показывают, что Лула лишь незначительно опережает своего соперника, чей отец, экс-президент Жаир Болсонару, отбывает 27-летний срок за подготовку неудавшегося государственного переворота после того, как Лула победил его на выборах 2022 года. Многие бразильцы опасаются, что если 45-летний Болсонару победит на выборах в этом году, он быстро освободит из тюрьмы своего отца и других участников госпереворота, а затем приступит к демонтажу и кооптации демократических институтов страны, таких как верховный суд.