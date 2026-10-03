Президент Бразилии пообещал остановить рост фашизма

Президент Бразилии Лула говорит, что только он может остановить рост фашизма при претендующем на власть сыне ультраправого экс-президента Болсонару. Глава государства возглавил массовый митинг в Рио перед выборами в воскресенье, которые считаются самыми важными за последние десятилетия.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что он – единственное препятствие на пути возвращения к власти ультраправых “фашистов”, возглавив массовый митинг на улицах Рио-де-Жанейро в преддверии решающих воскресных выборов.

Выступая накануне демонстрации, 80-летний левак заявил, что решил баллотироваться на исторический четвертый срок, поскольку считал, что только он может помешать семье своего ультраправого соперника Флавио Болсонару вернуться к власти.

“Если бы я не противостоял этим фашистам, они бы легко выиграли еще одни выборы. Я тот, кто стоит у них на пути”, - сказал Лула в интервью популярному подкасту Flow. И добавил: “Либо я, либо это варварство”.

Несколько часов спустя Лула вылетел в Рио, организовав то, что его команда назвала “маршем победы”, между двумя весьма символичными центрами города, сыгравшими важную роль в борьбе Бразилии за демократию во время военной диктатуры 1964-1985 годов, пишет The Guardian.

“На карту поставлена не победа одного человека, а победа идеи, победа демократии”, - заявил президент Бразилии после того, как парад стартовал из церкви Канделария. Церковь - это место, где в 1984 году, как известно, собралось более миллиона человек, включая Лулу, чтобы потребовать прямых президентских выборов. Как поясняет The Guardian, Лула был среди тех, кто выступал на этой исторической демонстрации, когда ему было за 30, и он был подающим надежды политиком.

“Либо мы укрепим демократию, либо мы ее потеряем”, -- утверждает президент Бразилии.

Из Канделарии толпа сторонников Лулы в красной одежде прошла милю на юг, в сторону Синеландии, крупнейшего города страны. сцена не менее известного демократического протеста 1968 года, получившего название "Марш ста тысяч".

“Ни один гринго и пальцем не тронет Бразилию”, - пообещал Лула, косвенно намекая на заявления о том, что администрация Дональда Трампа стремится склонить голосование в пользу Болсонару с помощью кампании экономического и дипломатического давления.

Решение провести пятничный митинг между двумя такими политически насыщенными местами говорит о том, что выборы этого года вновь вызвали опасения по поводу будущего крупнейшей демократии Латинской Америки, комментирует The Guardian.

Опросы общественного мнения в преддверии выборов показывают, что Лула лишь незначительно опережает своего соперника, чей отец, экс-президент Жаир Болсонару, отбывает 27-летний срок за подготовку неудавшегося государственного переворота после того, как Лула победил его на выборах 2022 года.

Многие бразильские демократы опасаются, что если 45-летний Болсонару победит на выборах в этом году, он быстро освободит из тюрьмы своего отца и других участников государственного переворота, а затем приступит к демонтажу и кооптации демократических институтов страны, таких как верховный суд.

“Это самые важные выборы в нашей жизни, и мы должны сделать все возможное, чтобы победить”, – заявил Марсело Фрейшо, политик от Рабочей партии Лулы, который баллотируется в конгресс.

Фрейшо предупредил: “Мы провели 21 год, живя в условиях действительно жесткой диктатуры. Мы так упорно боролись за создание наших демократических институтов. И это победа семьи Болсонару – семьи, которая всегда... открыто защищала диктатуру и пыталась совершить государственный переворот … это означало бы конец нашему демократическому процессу и институтам”.

Вальмир Алейшо, 55-летний учитель истории, который был одним из тысяч людей, присоединившихся в пятницу к демонстрации в поддержку Лулы, сказал: “Это выбор между демократией и дикостью ультраправого фашизма. Это, пожалуй, самые важные выборы с момента возвращения демократии в 80-х годах”.

Как пишет The Guardian, 74-летняя Нони Островер пришла на крупнейшую за последние годы акцию протеста левых в Рио с самодельным плакатом, на котором было написано: "Демократия ценна”.

“Я дочь двух беженцев от нацизма. Они приехали в Бразилию из Германии из-за этого”, - сказала Островер. “Я родилась здесь, в Бразилии... и сегодня у меня есть внуки, и я абсолютно не хочу, чтобы фашизм вернулся в Бразилию – это было бы трагедией для страны. Вот почему я сегодня здесь”.

Во время предвыборной кампании Флавио Болсонару пообещал помиловать своего 71-летнего отца в случае избрания, и некоторые предполагают, что Жаир Болсонару может даже стать министром. Его брат Эдуардо Болсонару, бывший конгрессмен-радикал, связанный с трампистским движением MAGA, по слухам, надеется стать министром иностранных дел. Флавио Болсонару объявил о планах назначить пятерых судей Верховного суда, придерживающихся консервативных взглядов.

Опросы показывают, что 25 октября, скорее всего, состоится второй тур выборов между Лулой и Болсонару. Ожидается, что в воскресенье Лула наберет около 45% голосов, а Болсонару - 40%, согласно опросу Datafolha. Но на пятничном митинге Лула заявил, что может одержать ошеломляющую победу в первом туре, набрав более 50% голосов.

В онлайн-трансляции Болсонару заявил, что его предвыборная кампания одержит победу. “Через несколько часов Бразилия решит свое будущее... на следующие 30, 40, 50 лет. Это конец целой эпохи. Это конец эры Рабочей партии”, - заявил он, попросив неопределившихся избирателей поддержать его для достижения этой цели, даже если он им не нравился.