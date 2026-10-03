Президент отправился в регионы для поддержки партии из-за падения рейтинга

Трамп отправился в Алабаму, чтобы поддержать республиканцев перед выборами

Президент США Дональд Трамп начал предвыборную кампанию Республиканской партии в Конгресс с митинга в Алабаме. Об этом сообщает Associated Press.

Поездка проходит на фоне неутешительных результатов опросов и растущего пессимизма в Республиканской партии относительно шансов сохранить контроль над обеими палатами в ноябре.

Трамп агитирует за сенатора Томми Тубервилла, баллотирующегося против демократа Дуга Джонса на пост губернатора. Также он выступает за члена законодательного собрания штата Ретта Маркеса.

Президент отметил, что едет поблагодарить штаты, которые его поддерживают. Свой первый масштабный митинг он провел в Мобиле более десяти лет назад.

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