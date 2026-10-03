Президент посетит одну страну ради важного саммита

Трамп может приехать на саммит АСЕАН на Филиппинах в ноябре

Президент США Дональд Трамп планирует в ноябре посетить саммит АСЕАН на Филиппинах. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на источники.

По данным газеты, в Белом доме обсуждают план, по которому Трамп сначала прилетит в Манилу на саммит, а на следующий день проведет переговоры с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим.

Страны Юго-Восточной Азии призывали американского лидера приехать, рассчитывая на сигнал о поддержке региона со стороны Вашингтона.

Также ожидается, что в ноябре Трамп посетит Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС. Там должна состояться его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Также обсуждается и участие Мелании Трамп в поездке.

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