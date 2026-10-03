"Просто позор": в Киеве ответили на упреки Зеленского

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил, что Владимир Зеленский лицемерно упрекает киевлян в массовом бегстве из города.

По словам Соскина, это просто позор, и он возмутился тем, как это понимать, отметив, что Зеленский сам первым сбежит, когда всё закончится, но продолжает упрекать киевлян, жалуясь на их бегство, хотя именно он довёл их до этого. Политолог добавил, что Зеленский не видит источник проблемы, продолжая оголтело упрекать киевлян в том, что сам совершил бы без раздумий.

Соскин подытожил, что сейчас российские удары стали ещё мощнее, поэтому положение особенно тяжко, и если Зеленский этого не понимает, то он в это не верит, поскольку тот всё понимает, но издевается, прикидываясь дураком.

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