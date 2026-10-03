Протестующие в Париже разорвали флаг Европейского союза во время акции против членства Франции в ЕС и поддержки Украины.

От президента Франции Эммануэля Макрона в ходе акции потребовали прекратить отправлять деньги ВСУ, а от Владимира Зеленского "вернуть деньги".

Российские политики заявляли, что военная помощь Украине со стороны других стран может затянуть конфликт, но не помешает России добиться целей СВО.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. До этого в них прошли референдумы. Российские власти неоднократно подчеркивали, что статус регионов РФ обсуждению не подлежит.

4 июня 2026 года Путин заявил, что ВС РФ контролируют 80 процентов территории Запорожской области, 85 процентов территории ДНР и всю территорию ЛНР. По словам российского президента, "нет места, где бы не было наступления ВС РФ в СВО".

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