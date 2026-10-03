Ракета КНДР пролетела 700 км: Сеул срочно собрал верхушку

Комитет начальников штабов ВС Республики Корея утверждает, что запущенная военными КНДР баллистическая ракета пролетела более 700 км, сообщило агентство Yonhap. Запуск был произведен около 06:30 по местному времени из района города Вонсан в сторону Японского моря.

В связи с запуском управление национальной безопасности администрации президента Южной Кореи провело срочное совещание. На нем проверили готовность вооруженных сил к реагированию.

Чиновники также оценили влияние запуска на безопасность. По итогам совещания КНДР обвинили в нарушении резолюций Совета Безопасности ООН.

В администрации президента призвали Пхеньян прекратить подобные действия. Там отметили, что запуски не способствуют улучшению текущей ситуации.

В предыдущий раз КНДР, по данным Сеула, запускала баллистические ракеты 20 сентября. Другие детали нынешнего запуска, включая тип ракеты, не приводятся.

Совет Безопасности ООН ранее принимал резолюции, запрещающие КНДР проводить запуски баллистических ракет. Пхеньян эти решения не признает и регулярно проводит испытания вопреки запретам.

Сеул традиционно отслеживает пуски КНДР и проводит совещания по нацбезопасности в день запусков. Южная Корея координирует оценку таких инцидентов с США и Японией.

Тихоокеанское военное командование США выступило с официальным заявлением о ракетном пуске в КНДР.

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