Раскрыто, чем российские С-500 могут осложнить действия НАТО

Российская зенитная ракетная система С-500 может заметно осложнить применение американских истребителей пятого поколения, однако ее реальные возможности против малозаметных самолетов пока остаются предметом споров. К такому выводу пришел военный обозреватель 19FortyFive Крис Осборн, оценив перспективы новой российской системы ПВО и возможные последствия ее появления за пределами России.

Особое внимание аналитик уделил сообщениям о том, что в перспективе С-500 может заинтересовать Китай и Индию. При этом информация о возможных поставках пока не означает наличие заключенных контрактов. Подтверждений того, что Москва и Пекин уже договорились о продаже С-500, в открытых официальных данных нет.

Осборн считает наиболее чувствительным для США именно китайское направление. По его оценке, даже экспортная версия С-500 могла бы дать специалистам КНР возможность изучить российские решения в области радиолокации, сенсоров и объединения различных средств ПВО в общую сеть. В дальнейшем полученный опыт теоретически может использоваться при совершенствовании китайской противовоздушной и противоракетной обороны.

Американский автор связывает потенциальную угрозу прежде всего с самолетами F-22 и F-35. Эти истребители создавались с широким применением технологий снижения радиолокационной заметности. Однако обнаружить малозаметный самолет на определенной дистанции и получить достаточно точные данные для его устойчивого сопровождения и применения ракеты не одно и то же.

Именно способность объединять несколько радиолокационных средств в единую сеть Осборн называет одним из ключевых факторов. Отдельная РЛС может зафиксировать присутствие малозаметной цели, однако для ее поражения необходимо постоянно обновлять координаты и передавать их между элементами системы с достаточной скоростью и точностью.

Поэтому само наличие мощных радаров еще не подтверждает способность С-500 гарантированно поражать F-22 или F-35. В публикации 19FortyFive признается, что заявления о таких возможностях остаются неподтвержденными в условиях реального боевого применения.

В открытых источниках для С-500 указывается максимальная дальность до 500–600 км в зависимости от типа цели и применяемой ракеты. Система создавалась как дальний эшелон противовоздушной и противоракетной обороны и предназначена для борьбы с баллистическими ракетами, самолетами и другими сложными воздушными целями.

С С-500 также связывают возможность одновременно сопровождать и поражать до 10 баллистических целей. В опубликованных характеристиках фигурирует предельная скорость цели около 7 км в секунду. Именно эти показатели 19FortyFive приводит как свидетельство высокого потенциала комплекса.

При этом значительная часть подробных тактико-технических характеристик С-500 остается закрытой или известна только по заявлениям разработчиков и российских официальных лиц. Поэтому распространенное определение системы как специального убийцы F-35 выглядит значительно категоричнее содержания самой американской публикации.

Осборн действительно рассматривает С-500 как потенциальную угрозу самолетам пятого поколения, но одновременно признает отсутствие публичных доказательств того, что комплекс способен устойчиво обнаруживать, сопровождать и поражать такие машины в реальной боевой обстановке.

Система постепенно поступает на вооружение российских войск. Ранее Минобороны России сообщало о планах передать С-500 войскам в двух вариантах. Один предназначен для дальней противовоздушной обороны, другой ориентирован на задачи противоракетной обороны. Также сообщалось о серийном производстве комплекса.

По оценке Осборна, особенно серьезными последствия потенциальной передачи С-500 Китаю могли бы стать в западной части Тихого океана. Расширение китайской эшелонированной ПВО способно усложнить планирование американских воздушных операций и заставить Пентагон учитывать дополнительные риски для авиации.

Еще одним последствием автор называет дальнейшее сближение Москвы и Пекина в военно-технической сфере. Если современные российские системы окажутся на вооружении Китая, американскому командованию придется учитывать возможность одновременного возникновения кризисов в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По мнению Осборна, такой сценарий способен увеличить нагрузку на силы США и союзническую инфраструктуру. При этом речь пока идет именно о потенциальном развитии событий. Достоверных данных о заключенной сделке на поставку С-500 Китаю нет, а возможности комплекса против F-22 и F-35 публично не подтверждены в условиях реального боевого применения.

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