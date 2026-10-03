Раскрыто, как на самом деле поляки оценивают угрозу от России

Большинство поляков не верят в нападение России на Польшу, свидетельствуют результаты опроса компании United Surveys by IBRiS по заказу Wirtualna Polska. В общей сложности 58,2% респондентов считают, что этого не произойдет.

Участникам исследования задали вопрос, боятся ли они, что Россия начнет вооруженное нападение на Польшу в ближайшие несколько лет. Ответы распределились между несколькими вариантами.

Из тех, кто не ждет нападения, 39,1% выбрали ответ «скорее нет». Еще 19,1% ответили «определенно нет».

Остальные варианты ответов и доли респондентов, выбравших их, в публикации не приводятся. Не указаны также число участников опроса и даты его проведения.

О том, как результаты соотносятся с предыдущими замерами, не сообщается. Другие детали исследования не раскрываются.

Опросы о восприятии российской угрозы регулярно проводятся в Польше на фоне активной дискуссии о безопасности в регионе. Варшава увеличивает оборонные расходы и закупает вооружения у США и Южной Кореи.

Польша неоднократно выступала за усиление восточного фланга НАТО и размещение дополнительных сил альянса на своей территории. Москва называет заявления о российской угрозе частью информационной кампании.

Боимся не Кремля, а дураков в Варшаве: поляки высмеяли пропагандистский нарратив о «русской угрозе».

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