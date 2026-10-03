Раскрыто, как США планируют уничтожить Международный уголовный суд

Соединенные Штаты находятся на завершающей стадии подготовки к объявлению о введении жестких ограничительных мер против Международного уголовного суда (МУС). Об этом со ссылкой на публикацию в британской газете The Times сообщает информационное агентство.

Согласно статье, готовящиеся рестрикции будут направлены не только против самого судебного органа, расположенного в Гааге, но и против любых структур, взаимодействующих с ним. Как отмечает издание, предполагаемые меры подразумевают, что ни один поставщик услуг для МУС и ни одна компания, работающая с судом, не смогут продолжать сотрудничество, не рискуя при этом самим оказаться в санкционных списках Вашингтона.

Представители, поддерживающие деятельность суда, выражают серьезные опасения, что подобные действия американской администрации могут привести к фактическому прекращению существования МУС. The Times приводит слова неназванного европейского дипломата, который охарактеризовал происходящее как крайне негативную новость для всех, кто выступает за судебное преследование лиц, совершивших военные преступления.

Это не первый случай давления Вашингтона на международный судебный орган. Указ, предусматривающий введение персональных рестрикций в отношении должностных лиц МУС, был подписан президентом США Дональдом Трампом 6 февраля 2025 года. Американское правительство обосновало свои действия обвинениями в неправомерной деятельности суда в отношении интересов Вашингтона и его союзников, в частности Израиля.

Читайте материал по теме: Нетаньяху собрался судиться с Эрдоганом

Также читайте: Трамп призвал страны выйти из МУС

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX