Раскрыто, почему в Литве вновь подняли истребители НАТО

В Литве сняли режим воздушной опасности, объявленный из-за обнаружения на радарах неопознанного летающего объекта, сообщает Литовское национальное радио и телевидение. Глава Национального центра управления кризисными ситуациями Вилмантас Виткаускас заявил, что объект не представляет угрозы.

Виткаускас не пояснил, были ли это птицы или что это был за объект. Ранее его изначально приняли за беспилотник или стаю птиц.

До этого аэропорт Вильнюса временно закрыл воздушное пространство из-за неизвестного летающего объекта. В небо подняли истребители НАТО.

В NKVC заявили, что в Вильнюсском уезде в районе Укмерге режим тревоги объявили из-за угрозы беспилотника. Других деталей инцидента не приводится.

Прежде в Литве уже не раз поднимали по тревоге истребители НАТО, ошибочно принимая стаи птиц за беспилотники. О том, был ли нынешний случай аналогичным, не сообщается.

Истребители НАТО на авиабазе Зокняй в Литве поднимаются по тревоге при появлении неопознанных объектов у границ Балтии. В таких случаях аэропорты временно закрывают, а жителей оповещают через системы экстренных сообщений.

До этого неопознанный БПЛА несколько раз пролетал над ключевым военным объектом Германии. Страны Балтии и Северной Европы фиксировали рост числа инцидентов с неопознанными объектами в своем воздушном пространстве.

Литва в панике: НАТО подняло истребители из-за неопознанного объекта.

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