«Разрывают на части»: Коц объяснил смысл ударов по мостам Киева

Коц: удары по мостам в Киеве приводят к их закрытию на обследование

В Киеве после ночного удара реактивного дрона по Северному мосту сложилась критическая ситуация с логистикой, парализовавшая движение в трехмиллионном городе. Об этом сообщил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Новый день - новый мост. Новый девиз наших "дальников". Утро субботы в Киеве началось с жёлтой тревоги и короткого сообщения Кличко о попадании в Северный мост. Реактивная “Герань” попала в конструкцию переправы, которую вся страна полвека знала как Московский мост», — сообщил Александр Коц в своем Telegram-канале.

Военкор подробно описал масштабы транспортного узла, напомнив, что вантовый Северный мост длиной более 800 метров связывает густонаселенную Троещину с правым берегом, пропуская через себя не менее 100 тысяч машин в сутки. По его словам, после того как накануне ударом был поврежден Южный мост, столица Украины столкнулась с транспортным коллапсом.

«Когда закрыты оба, весь поток через Днепр идёт по мостам Патона, Метро, Подольскому и Дарницкому. На первых трёх движение и так урезают при каждой тревоге. Что из этого выходит, Киев увидел уже 2 октября: пробки по всему городу и такси за 2 тысячи гривен», — отметил Коц, добавив, что теперь киевские власти всерьез заговорили о паромах и понтонах.

Журналист подчеркнул, что задачи полностью обрушить переправы одним беспилотником у российских военных нет, так как для создания катастрофического эффекта достаточно другого фактора. «Достаточно, чтобы после каждого попадания мост закрывали на обследование, а инженеры не решались подписать допуск», — пояснил военкор, добавив, что мэр украинской столицы Виталий Кличко уже открыто говорит о том, что город «разрывают на части», и называет происходящее борьбой «за выживание».

Министерство обороны Российской Федерации ранее подтвердило нанесение ночных ударов высокоточными средствами по объектам инфраструктуры Украины. По данным ведомства, в Киеве был поражен Северный автотранспортный мост через реку Днепр, который обеспечивает переброску войск и логистику для снабжения ВСУ. Кроме того, удары пришлись по логистическому центру «Гостомель» в Киевской области и по сухогрузу в северо-западной части Черного моря, доставлявшему грузы двойного назначения в порт Одессы. Военное ведомство сопроводило эту информацию кадром с летящими беспилотниками и лозунгом «Только Победа нас остановит».

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