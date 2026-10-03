Ребенок пострадал при детонации FPV-дрона ВСУ

В Белгородской области при детонации FPV-дрона пострадал 11-летний мальчик

В селе Красная Поляна Шебекинского округа Белгородской области произошёл несчастный случай: 11‑летний ребёнок пострадал из‑за детонации вражеского FPV‑дрона. Об этом проинформировал оперативный штаб региона.

По данным оперштаба, мальчик получил осколочное ранение бедра. Ребёнка доставили в Корочанскую центральную районную больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Дальнейшее лечение будет проходить в амбулаторных условиях.

Читайте также: «Ответить любыми способами»: Зеленский приказал усилить атаки на НПЗ России