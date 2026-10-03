Россия прокомментировала решение США не приглашать ЮАР на мероприятия G20

Руководитель экспертного управления президента РФ и шерпа России в G20 Денис Агафонов заявил, что государства-члены БРИКС считают решение США не приглашать ЮАР на мероприятия "Группы двадцати" неправовым и не будут мириться с такой практикой.

Агафонов сказал, что в рамках БРИКС позиция является консенсусной.

Членами БРИКС являются Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, а также Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Индонезия. Название BRICS представляет собой сокращение от англоязычных названий первых пяти стран-участниц.

G20 (группа двадцати, или, как ее иногда называют в России, "большая двадцатка") - клуб правительств и руководителей центральных банков государств с самой развитой или развивающейся экономикой. В совокупности государства-члены представляют 85 процентов мирового валового национального продукта, 75 процентов мировой торговли и две трети населения планеты. Членами клуба являются Россия, Китай, Индия, ЮАР, Бразилия, Франция, ФРГ, Италия, Южная Корея, Япония, Аргентина, Австралия, США, Канада, Великобритания, Индонезия, Саудовская Аравия, Турция и Мексика, а также Африканский союз и Европейский союз как коллективные участники.

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