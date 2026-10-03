Российские военные отправили послание ВСУ

В МО РФ удар по Украине прокомментировали словами «Только победа нас остановит»

Российскую армию остановит только победа. С таким заявлением выступили в Минобороны РФ, прокомментировав удары Вооруженных сил России (ВС РФ) по украинской инфраструктуре и морским судам, действовавшим в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Только победа нас остановит», — говорится в сообщении ведомства.

Публикацию сопровождает фотография беспилотника «Герань», на которой нанесена надпись «Продолжение следует».

Ранее российские военные нанесли удар по Северному мосту через Днепр. В Минобороны РФ пояснили, что этот транспортный узел играл ключевую роль в снабжении ВСУ, обеспечивая переброску личного состава и доставку боеприпасов.

Также минувшей ночью российские дроны атаковали сухогруз в Черном море. Сообщается, что судно выполняло задачи в интересах ВСУ, обеспечивая нужды украинской армии.

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