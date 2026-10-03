Рывок к «звёздным войнам»: Хегсет раскрыл планы Пентагона по окололунному оружию

Пентагон начал оценивать возможную стоимость окололунных и орбитальных военных систем, заявил глава Минвойны США Пит Хегсет. Он выступил в академии ВВС в Колорадо и рассказал о подготовке технологий для будущих конфликтов.

Хегсет подчеркнул, что Вашингтон пытается заранее определить, какие средства понадобятся американским военным в перспективе. По его словам, анализ ведётся с расчётом на горизонты в пять, десять, пятнадцать и двадцать лет. В список рассматриваемых направлений входят окололунные и космические системы, а также подземные и подводные технологии.

Министр отметил, что подобные оценки необходимы для корректного планирования бюджета и подготовки к возможным сценариям будущих боевых действий.

Он напомнил, что ранее Минвойны запустило проект «Меридиан». Его участники должны изучить характер войн будущего и определить ключевые технологические направления — от подземных операций до освоения окололунного пространства. На подготовку рекомендаций отведено 120 дней.

Хегсет заявил, что результаты этой работы помогут сформировать долгосрочные приоритеты оборонного ведомства и адаптировать бюджет под новые вызовы.

Ранее мы писали, что Пентагон втянул Маска в новый военный проект «Меридиан».

Читайте также: Медведев прокомментировал украинскую политику в отношении русского языка

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.